Справедливоросс Анатолий Кубанов навестил участника СВО и его родных

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Никита Трофимов родился и вырос в Краснозерском районе. 23 сентября он получил повестку и был мобилизован на фронт. После прохождения первичного обучения военнослужащий подписал контракт с Министерством обороны и сейчас служит на территории ЛНР в одном из подразделений, сформированных в Новосибирской области.

Через полгода с момента заключения контракта Никита получил отпуск и вернулся домой, чтобы навестить родных и близких. В отпуске военнослужащий встретился с депутатом регионального Заксобрания от фракции СРЗП Анатолием Кубановым и рассказал ему об условиях службы и снабжения в части. Также он поделился с парламентарием проблемами, в решении которых бойцам могут помочь законодатели. Никита попросил обратить внимание на разницу в размере денежного довольствия у военнослужащих по контракту и у мобилизованных. А второй его вопрос был связан с пожеланием ускорить рассмотрение документов о присвоении статуса ветерана боевых действий. Он отметил, что парни, которые прибывают в отпуск, сразу готовят пакет документов на присвоение статуса ветерана: рапорт, фотографию и другие бумаги. А рассмотрение этих документов занимает несколько месяцев, ведь военнослужащих сейчас особенно много.

- Мой отпуск уже заканчивается, скоро поеду обратно к месту службы. Был очень рад визиту Анатолия Анатольевича. Посидели, пообщались, поговорили. Он проявил искреннее внимание к условиям нашей службы, отнесся с большим участием. Это приятно! По снабжению, если говорить о нашем подразделении, всего хватает. Все хорошо, спасибо! Гуманитарная помощь и от Новосибирской области, и от различных фондов доходит. В плане питания, обмундирования проблем нет. Парни находятся на передовой. Условия жизни там, конечно, отличаются от гражданских. Скажу по-семинарски: Бог там намного ближе, чувствуешь, что Он тебя слышит! Товарищество в части очень сильно развито, своих не бросаем, во всем друг другу помогаем, - прокомментировал Никита Трофимов.

Напомним, что проект «Справедливая помощь участникам СВО» стартовал в апреле 2023 года. В рамках инициативы депутаты партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» всех уровней оказывают всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей, берут над ними персональное шефство.