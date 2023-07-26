«Это может быть чупакабра»: десяток кур передавил неизвестный зверь в новосибирском СНТ

Неизвестный зверь подавил самых упитанных птиц. Фото: стоп-кадр.

В одном из СНТ Октябрьского района жители пожаловались на массовую гибель кур. По их словам, свыше десятка домашних птиц убил неизвестный зверь.

– Это произошло в ночь на 25 июля. Утром владелец птиц проснулся и увидел, что неизвестный зверь передавил куриц. Причем самых крупных. Произошло это буквально за час, – рассказал КП-Новосибирск источник.

По какой причине погибли птицы, точно неизвестно. Владельцы гадают, какой именно зверь погубил упитанных куриц. Они даже подозревают, что в курятник ночью наведалась чупакабра.

– Может быть ласка завелась или хорек. Или же лиса из леса спустилась. А может быть это чупакабра, – добавил источник.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в деревне Иткуль, что в 146 км от Новосибирска, жители забили палкой чупакабру. Они были уверены, что дали отпор монстру, который наведывался в курятники, душил кроликов и цыплят. Однако ветеринары развеяли догадки местных. Они заявили, что на курятник напала больная собака, которая облысела от недуга, а также шипела и прыгала от невыносимой боли.

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