«Издалека показалось, что лежит мячик»: новосибирец нашел необычный гриб головач

Новосибирец нашел необычный гриб, по форме напоминающий шар. Фото: предоставлено Арсением

Новосибирец нашел необычный гриб, по форме напоминающий шар. Оказалось, что это головач гигантский или как его еще называют в народе − дождевик.

Фото дикороса местный житель опубликовал в группе «Грибы и грибные места НСО». Дождевик рос в районе станции Издревая в Новосибирском районе.

Сибиряк обратился к любителям тихой охоты с вопросом, что это за находка.

− Головач, очень вкусный. Я его резала пластами аккуратно, в кляр и на сковородку. По вкусу как куриная грудка в кляре, − написала одна из подписчиц.

В комментариях автор рассказал, как был найден дождевик.

− Ребенок не пошел купаться, отправили его за грибами. Прибежал с дикими глазами. Издалека ему показалось, что лежит мячик. Подбежал, а это гриб. Около ножки черви были, мы срезали, пожарили с картошкой. Очень вкусно, но мне показался жирноватым… − отметил местный житель.

Грибники подчеркнули, что гриб съедобен, пока его мякоть идеально белая.

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