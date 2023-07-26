В Новосибирской области назначили нового руководителя цифровой трансформации

Замгубернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев стал новым руководителем цифровой трансформации. Фото: правительство НСО
Замгубернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев стал новым руководителем цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в среду, 26 июля.
Накануне распоряжение подписал глава региона Андрей Травников. Как указано в документе, Максим Кудрявцев будет координировать работу заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, отвечающих за цифровизацию. Также под его контролем будут вопросы, связанные с переводом различных услуг в электронный формат.
Максиму Георгиевичу 47 лет. Он окончил Новосибирский государственный технический университет, затем – Новосибирскую государственную академию экономики и управления.
Ранее цифровую трансформацию курировал первый замгубернатора Юрий Петухов. Однако 3 июля Андрей Травников принял решение перераспределить зоны ответственности между своими заместителями.
Цифровая трансформация – это одна из целей развития нашей страны на период до 2030 года.
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