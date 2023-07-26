В Новосибирской области назначили нового руководителя цифровой трансформации

Замгубернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев стал новым руководителем цифровой трансформации. Фото: правительство НСО

Замгубернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев стал новым руководителем цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в среду, 26 июля.

Накануне распоряжение подписал глава региона Андрей Травников. Как указано в документе, Максим Кудрявцев будет координировать работу заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, отвечающих за цифровизацию. Также под его контролем будут вопросы, связанные с переводом различных услуг в электронный формат.

Максиму Георгиевичу 47 лет. Он окончил Новосибирский государственный технический университет, затем – Новосибирскую государственную академию экономики и управления.

Ранее цифровую трансформацию курировал первый замгубернатора Юрий Петухов. Однако 3 июля Андрей Травников принял решение перераспределить зоны ответственности между своими заместителями.

Цифровая трансформация – это одна из целей развития нашей страны на период до 2030 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber