Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 июля 2023 7:59

Портфель потребительского кредитования Сибирского банка превысил 400 млрд рублей

Наибольшей популярностью эта услуга пользуется в Красноярском отделении, обслуживающем жителей Красноярского края, а также Республик Хакасия и Тыва

Фото: Даниил ОПАРИН

Клиенты из этих регионов взяли в банке свыше 134 млрд рублей. Также крупный портфель потребительских кредитов по итогам первого полугодия в Кузбассе - он достиг 74 млрд рублей.

Чаще всего потребительский кредит берут люди в возрасте от 35 до 45 лет - кредитный портфель этой группы превышает 145 млрд рублей. Примечательно, что свыше 31 млрд взяли в кредит жители Сибири старше 60 лет.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Потребительский кредит сегодня - удобный и доступный инструмент для реализации собственных различных потребностей. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта, который тщательно анализирует каждый клиентский кейс, процедура оформления кредита происходит онлайн в приложении и занимает всего несколько минут.