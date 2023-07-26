Портфель потребительского кредитования Сибирского банка превысил 400 млрд рублей

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Клиенты из этих регионов взяли в банке свыше 134 млрд рублей. Также крупный портфель потребительских кредитов по итогам первого полугодия в Кузбассе - он достиг 74 млрд рублей.

Чаще всего потребительский кредит берут люди в возрасте от 35 до 45 лет - кредитный портфель этой группы превышает 145 млрд рублей. Примечательно, что свыше 31 млрд взяли в кредит жители Сибири старше 60 лет.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Потребительский кредит сегодня - удобный и доступный инструмент для реализации собственных различных потребностей. Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта, который тщательно анализирует каждый клиентский кейс, процедура оформления кредита происходит онлайн в приложении и занимает всего несколько минут.