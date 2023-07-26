Новосибирские хирурги спасли новорожденного малыша с редкой сосудистой патологией

Мама малыша приехала из села Угдан Забайкальского края. Фото: Центр Мешалкина

В новосибирском центре Мешалкина прооперировали новорожденного малыша с редкой сосудистой патологией. Ее обнаружили еще до появления ребенка на свет − на 21-й неделе внутриутробного развития.

Мама малыша приехала из села Угдан Забайкальского края. Во время УЗИ беременной женщине сказали, что у плода имеется опасная патология. Речь шла о врожденной аневризме внутренней подвздошной артерии. Это могло спровоцировать разрыв сосуда и кровотечение.

− Женщине рекомендовали родоразрешение в роддоме вблизи кардиохирургической клиники, которой семья выбрала новосибирский НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина. Несмотря на то, что в практике Центра Мешалкина мало опыта лечения малышей с подобной патологией, междисциплинарная команда хирургов продумала индивидуальный план вмешательства, − рассказали в Центре.

Ребенка госпитализировали, когда ему было всего 49 дней. Во время операции специалисты использовали малоинвазивные технологии. В место аневризмы через единственный прокол установили спираль – она помогла нейтрализовать расширение в артерии.

После проведенного вмешательства стенка сосуда нормализовалась. Маму и малыша выписали из Центра Мешалкина. Через полгода им снова придется приехать на обследование.

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