«Мальчик излечился»: в Новосибирске суд пожалел многодетную мать, чуть не погубившую сына в ДТП

Спасатели помогли достать пострадавших. Фото: группа спасателей МАСС «ВКонтакте»

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело 39-летней матери, которая устроила ДТП с тяжелыми травмами для сына. Столкновение произошло 6 июля 2022 года на улице Кочубея в Калининском районе.

По данным ГИБДД, водитель Toyota Sprinter Marino ехала с мужем и двумя маленькими детьми в сторону улицы Краузе. Около 15:45 при повороте на улицу Краузе Toyota столкнулась с грузовиком Mitsubishi, под управлением 56-летнего водителя. В результате столкновения двое детей, 10 и 7 лет, попали в больницу.

Врачи выявили у 10-летнего ребенка тяжелые травмы: сотрясение, переломы костей лица, разрыв селезенки и ушиб легких. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

- Женщина признала вину, полностью компенсировала средства на лечение своего ребенка. Ранее женщина не была судима, воспитывает троих детей и работает менеджером на одном из заводов. Мальчик излечился, суд прекратил дело за примирением сторон, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина.

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