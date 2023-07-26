«Заступилась за дочь»: в Новосибирске пожилая теща ударила ножом зятя и получила три года колонии

Пенсионерка ударила зятя ножом, тот вылечился и стал ее оправдывать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 63-летняя теща ударила зятя ножом и получила реальный срок. Потерпевший пытался взять вину на себя, но суд ему не поверил. Инцидент произошел 24 апреля 2022 года в одной из квартир в Калининском районе.

По данным следствия, подсудимая с дочерью и ее 46-летним сожителем выпивали на кухне. Пенсионерка пошла спать, но проснулась из-за громкого шума. По ее словам, на кухне будущий зять кричал на ее дочку, женщина решила вступиться. Вспыхнула ссора, теща схватила нож и ударила в грудь зятю.

Мужчина упал, дочь вызвала «скорую», затем приехала полиция. В отделении 63-летняя пенсионерка признала вину и раскаялась. Но через 2 месяца зять вышел из больницы и стал отрицать, что его ударила теща. Говорил, что якобы он упал и сам напоролся на нож. Дочка и мать тоже изменили показания в пользу зятя.

- Ранее 63-летняя женщина не была судима. Суд отнесся к доводам защиты критически и назначил пенсионерке 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью предметов, напоминающих оружие, не вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ирина Рассохина.

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