Новосибирцы пожаловались на бомжей, устроивших ночлег на детской площадке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска пожаловались на бомжей, облюбовавших детскую площадку. По словам горожан, бездомные устраивают на ней ночлег.

– Происходит это во дворе дома 33 на улице Ватутина, – уточнили в группе «Инцидент Новосибирск».

Горожане уверяют, что управы на бездомных нет никакой. Говорят, что отчаялись и не знают, куда обратиться, чтобы прогнать бродяг с места, где должны играть дети.

На фото к посту видно, что человек спит на детской площадке.

Некоторые комментаторы не разделили недовольства автора:

Жильцы недовольны, что бездомные облюбовали их двор. Фото: "Инцидент Новосибирск".

– Ну спит и спит, кому мешает? Бомж разве не человек? – написали новосибирцы.

Остальные предложили автору поста обратиться к участковому для решения проблемы с бродягами на детской площадке.

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