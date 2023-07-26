Новосибирцы пожаловались на бомжей, устроивших ночлег на детской площадке.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Новосибирска пожаловались на бомжей, облюбовавших детскую площадку. По словам горожан, бездомные устраивают на ней ночлег.
– Происходит это во дворе дома 33 на улице Ватутина, – уточнили в группе «Инцидент Новосибирск».
Горожане уверяют, что управы на бездомных нет никакой. Говорят, что отчаялись и не знают, куда обратиться, чтобы прогнать бродяг с места, где должны играть дети.
На фото к посту видно, что человек спит на детской площадке.
Некоторые комментаторы не разделили недовольства автора:
Жильцы недовольны, что бездомные облюбовали их двор. Фото: "Инцидент Новосибирск".
– Ну спит и спит, кому мешает? Бомж разве не человек? – написали новосибирцы.
Остальные предложили автору поста обратиться к участковому для решения проблемы с бродягами на детской площадке.
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