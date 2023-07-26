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НовостиОбщество26 июля 2023 7:23

Новосибирцы пожаловались на бомжей, устроивших ночлег на детской площадке

Жильцы недовольны, что бездомные облюбовали их двор
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы пожаловались на бомжей, устроивших ночлег на детской площадке.

Новосибирцы пожаловались на бомжей, устроивших ночлег на детской площадке.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска пожаловались на бомжей, облюбовавших детскую площадку. По словам горожан, бездомные устраивают на ней ночлег.

– Происходит это во дворе дома 33 на улице Ватутина, – уточнили в группе «Инцидент Новосибирск».

Горожане уверяют, что управы на бездомных нет никакой. Говорят, что отчаялись и не знают, куда обратиться, чтобы прогнать бродяг с места, где должны играть дети.

На фото к посту видно, что человек спит на детской площадке.

Некоторые комментаторы не разделили недовольства автора:

Жильцы недовольны, что бездомные облюбовали их двор. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Жильцы недовольны, что бездомные облюбовали их двор. Фото: "Инцидент Новосибирск".

– Ну спит и спит, кому мешает? Бомж разве не человек? – написали новосибирцы.

Остальные предложили автору поста обратиться к участковому для решения проблемы с бродягами на детской площадке.

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