В Новосибирске мужчина украл из магазина 12 банок тушенки и помчался с ними по улице

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Именно так сказал мужчина, задержанный вчера бойцами ГБР-73 в 9.35 в Ленинском районе Новосибирска, когда был остановлен на выходе из супермаркета с неоплаченной бутылкой водки. Несмотря на то, что стоимость недоукраденного товара составила не так и много - всего 210 рублей, задержанный был передан в полицию.

Не придумал никакого другого объяснения и задержанный вчера в 10.25 в Дзержинском районе ранее судимый гражданин, находящийся под следствием. Он вынес из магазина в сумке 12 банок говяжьей тушенки и, оказавшись на улице, побежал. Сотрудник службы безопасности догнал его, а прибывшие на вызов бойцы ГБР-72 задержали и вместе с изъятым товаром передали в полицию. На вопрос «гвардейцев» «Зачем убегал?» вор ответил фразой из известного фильма: «Вы догоняете, я убегаю».

Был передан полиции и задержанный вчера в 15.38 бойцами ГБР-76 в Советском районе молодой мужчина, похитивший три коробки конфет общей стоимостью 1200 рублей. Он тоже якобы забыл за них заплатить, хотя умысел на кражу был очевиден.

Объяснили забывчивостью неоплату кофе и коньяка задержанные вчера около 8 часов вечера в магазине на улице Гидромонтажной мужчина и женщина. Их «гвардейцы» также передали полиции.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за хищения из торговых учреждений были задержаны 14 нарушителей, шестеро из которых переданы сотрудникам РОВД. Остальные воришки были отпущены после возмещения причиненного ими материального ущерба.