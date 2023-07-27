Сильная жара, возможны дожди: в Новосибирске будет +28 градусов

В Новосибирске по-прежнему стоит очень теплая погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске продолжает стоять хорошая погода. В четверг, 27 июля, синоптики обещают прохладную ночь, +16…+18 градусов, и жаркий день, с температурой +26…+28.

— Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь и гроза. Западный ветер подует ночью со скоростью 2-7 метров в секунду, днем — 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области температура ночью будет +13…+18 градусов, днем до +24…+29. Ночью преимущественно без осадков, днем сильные и умеренные дожди с грозами. Больше всего их будет по востоку региона.

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