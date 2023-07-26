В Новосибирске выпавшей автобусной дверью придавило женщину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 26 июля, в Новосибирске у автобуса № 14 выпала дверь. В результате ЧП пострадала женщина. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– Произошло все на улице Фадеева на остановке «Магазин Маяк», – уточнили в паблике «АСТ-54».

Пострадавшую в карету скорой сопроводили медики. Фото: "АСТ-54".

Известно, что женщине, пострадавшей в результате падения двери вызвали скорую. Медики оказали ей помощь. На кадрах к посту видно, что пост падавшую сопроводили в карету скорой помощи. Какие травмы получила сибирячка, пока неизвестно.

Комментаторов возмутило происшествие. Новосибирцы уверены, общественный транспорт, выходящий на линию в неисправном состоянии, угрожает жизни и здоровью пассажиров.

Ранее КП-Новосибирск писала, как в новосибирском троллейбусе током убило собаку-поводыря.

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