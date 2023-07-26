В Новосибирске выпавшей автобусной дверью придавило женщину.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В среду, 26 июля, в Новосибирске у автобуса № 14 выпала дверь. В результате ЧП пострадала женщина. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.
– Произошло все на улице Фадеева на остановке «Магазин Маяк», – уточнили в паблике «АСТ-54».
Пострадавшую в карету скорой сопроводили медики. Фото: "АСТ-54".
Известно, что женщине, пострадавшей в результате падения двери вызвали скорую. Медики оказали ей помощь. На кадрах к посту видно, что пост падавшую сопроводили в карету скорой помощи. Какие травмы получила сибирячка, пока неизвестно.
Комментаторов возмутило происшествие. Новосибирцы уверены, общественный транспорт, выходящий на линию в неисправном состоянии, угрожает жизни и здоровью пассажиров.
Ранее КП-Новосибирск писала, как в новосибирском троллейбусе током убило собаку-поводыря.
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