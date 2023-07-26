Фото и видео с места смертельного ДТП с тремя фурами под Новосибирском появились в соцсетях

Смертельное ДТП произошло на 35 километре автодороги «Северный обход». Фото: АСТ-54

В соцсетях появились фотографии и видео с места смертельного ДТП на Северном объезде под Новосибирском. В результате аварии погиб водитель большегруза «Шахман», еще двое пострадали.

Ранее в полиции рассказали, что на 35 километре автодороги «Северный обход» водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу. После этого он столкнулся с двумя фурами «Мерседес» и «Вольво».

Большегрузы перегородили практически всю проезжую часть. Фото: ГУ МВД России по НСО

Большегрузы перегородили практически всю проезжую часть. У одной из машин полностью смяло кабину. Она превратилась в груду искореженного металла.

Кабину одного из грузовых автомобилей смяло. Фото: ГУ МВД России по НСО

Спустя некоторое время машины растащили, обеспечив проезд для транспорта. Движение на участке все равно затруднено.

Спустя некоторое время машины растащили. Фото: ГУ МВД России по НСО

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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