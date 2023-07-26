Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 4:43

Мертвого 42-летнего мужчину нашли в запертой квартире в Новосибирске

Труп 42-летнего новосибирца обнаружили в закрытой квартире на Бориса Богаткова
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Труп 42-летнего новосибирца обнаружили в закрытой квартире на Бориса Богаткова.

Труп 42-летнего новосибирца обнаружили в закрытой квартире на Бориса Богаткова.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Октябрьском районе Новосибирска в дом на улице Бориса Богаткова вызвали спасателей. Родственники одного из жильцов сообщили, что не могут выйти с ним на связь. По их словам, мужчина не открывал дверь и не отвечал на звонки.

– Спасатели, прибывшие на место, обеспечили доступ в квартиру, разблокировав дверь. В помещении обнаружили мужчину 1981 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело 41-летнего мужчины передали полицейским и родственникам. Причину смерти новосибирца установит вскрытие.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в запертой квартире на Серафимовича нашли тело мужчины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber