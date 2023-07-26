В Новосибирской области медработникам выплатили более 165 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры

В Барабинске прокуратура добилась восстановления прав медработников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барабинске прокуратура добилась восстановления прав медработников. После этого им выплатили свыше 165 тысяч рублей.

Речь идет о специальной социальной выплате, предусмотренной постановлением правительства РФ. Жителей Новосибирской области – старшую медицинскую сестру регистратуры, трех медсестер стерилизационной, а также медицинского дезинфектора «Барабинской ЦРБ», не включили в реестр работников, имеющих право на получение денежных средств.

− В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление главному врачу ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ», − сообщили в региональной прокуратуре.

В итоге медработников включили в реестр. Им выплатили деньги за период с января по июнь 2023 года.

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