В Новосибирской области медработникам выплатили более 165 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры

В Барабинске прокуратура добилась восстановления прав медработников.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Барабинске прокуратура добилась восстановления прав медработников. После этого им выплатили свыше 165 тысяч рублей.
Речь идет о специальной социальной выплате, предусмотренной постановлением правительства РФ. Жителей Новосибирской области – старшую медицинскую сестру регистратуры, трех медсестер стерилизационной, а также медицинского дезинфектора «Барабинской ЦРБ», не включили в реестр работников, имеющих право на получение денежных средств.
− В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление главному врачу ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ», − сообщили в региональной прокуратуре.
В итоге медработников включили в реестр. Им выплатили деньги за период с января по июнь 2023 года.
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