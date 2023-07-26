В Новосибирске завершились поиски невысокого 45-летнего мужчины в белой рубашке

Поиски невысокого 45-летнего мужчины в белой рубашке завершились в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО

Поиски невысокого 45-летнего мужчины в белой рубашке завершились в Новосибирске. Его нашли живым, сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт НСО» в социальной сети «ВКонтакте».

О благополучном исходе поисков стало известно во вторник, 25 июля.

− Найден, жив! Спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты, − говорится в публикации.

Напомним, мужчина пропал 21 июля в Заельцовском районе Новосибирска. В день исчезновения он ушел в неизвестном направлении.

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