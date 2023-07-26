«Теперь можно на рыбалку»: новосибирцы нашли опарышей в сыре из магазина

В сыре из магазина завелись белые опарыши. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцы купили в магазине сыр камамбер с белой плесенью. Каково было их удивление, когда внутри они обнаружили неприятный «бонус» − крупных опарышей.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». Как рассказал автор, они позвонили на горячую линию магазина и оставили жалобу. Там сказали ждать ответа в течение десяти дней.

− Кто-то в цепочке поставок не по нормам работает… Больше кроме вина ничего там брать не буду, − высказался разочарованный сибиряк.

Внутри новосибирцев ждал неприятный сюрприз. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»

В комментариях местные жители бурно отреагировали на увиденное.

− Ну автору теперь можно на рыбалку, опарыши есть, − поиронизировала одна из подписчиц.

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