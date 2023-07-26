В Новосибирске после вмешательства прокуратуры восстановили освещение на нескольких улицах. Фото: Иван МАКЕЕВ

На нескольких улицах Новосибирска восстановили освещение после вмешательства прокуроров. Произошло это после того, как надзорное ведомство внесло представление мэрии об устранении нарушений.

Так, «Городской центр организации дорожного движения» восстановил линии наружного освещения на нескольких улицах Новосибирска. Речь идет о фонарях по улице Максима Горького. На участке возле домов 39, 51, 53. Также восстановили освещение на улице Свердлова – от дома № 3 до дома № 7.

– Кроме того, линии наружного освещения восстановлены по улице Комсомольский проспект в районе дома 4а и домов 12, 53 по улице Ленина; по улице Владимировской в районе домов 3, 5, на улице Фабричной в районе АЗС; на улице Прибрежной к Дмитровскому мосту; на пересечении улиц Ленина и Урицкого, – перечислили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что продолжают контролировать работу властей по восстановлению освещения на улицах города.

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