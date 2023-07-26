В Новосибирске минивэн сбил 6-летнюю девочку на самокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Первомайском районе Новосибирска минивэн «Хонда Степвагон», которым управлял водитель 1973 года рождения, сбил ребенка. Произошла авария вечером 25 июля у дома 1/2 на улице Одоевского.

– Автомобиль наехал на девочку, которая двигалась на самокате справа налево, – уточнили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

6-летнюю пострадавшую с места аварии увезла скорая. Характер травм, полученных ребенком, уточняется.

Обстоятельства аварии устанавливают в ГИБДД.

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