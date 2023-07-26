Под Новосибирском женщина взыскала 200 тысяч рублей с подруги, сломавшей ей челюсть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу города Болотное в Новосибирской области избила подруга. Взыскать моральный вред пострадавшей помогли судебные приставы.

По данным ГУ ФССП по региону, две подруги распивали алкоголь. В ходе застолья поссорились. 40-летняя женщина избила приятельницу. Сломала ей челюсть. Суд обязал ее выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Однако та расплачиваться не спешила. На протяжении полугода с ее счетов списывали деньги. Чем она была крайне недовольна.

– Женщина попыталась обжаловать решения суда в вышестоящих инстанциях, в связи с чем исполнительное производство приостанавливали. И даже после того, как решение суда оставили без изменения, женщина продолжила уклоняться от оплаты долга, – уточнили в пресс-службе.

Только после того, как должнице пригрозили арестом имущества, она полностью погасила долг. Помимо него, ей пришлось внести 14 тысяч рублей исполнительского сбора.

В итоге она полностью возместила моральный вред, нанесенный подруге.

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