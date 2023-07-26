На Алтае двое детей врезались на мотоцикле в корову

В селе Усть-Кокса Республики Алтай двое детей на мотоцикле врезались в корову. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай
В селе Усть-Кокса Республики Алтай двое детей на мотоцикле врезались в корову. Нестандартное ДТП случилось около десяти вечера 21 июля.
— 15-летний житель села Баштала, управляя мотоциклом racer РС200′, не справился с управлением и наехал на корову, которая находилась на проезжей части, — цитирует местное МВД издание Amic.ru.
Пострадавший водитель мотоцикла и его 10-летний пассажир обратились в больницу, но, к счастью, госпитализация им не потребовалась.
Сейчас полицейские выясняют, как школьник оказался за рулем мотоцикла. А хозяину коровы грозит штраф за выпас животных в неположенном месте.
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