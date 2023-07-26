«Не хотел, чтобы она уезжала»: сибиряк порвал паспорт своей девушки после ссоры

В Северобайкальске 26-летнего местный житель избил бывшую девушку, а потом украл у нее паспорт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северобайкальске 26-летнего местный житель избил бывшую девушку, а потом украл у нее паспорт. Таким странным способом сибиряк хотел «сохранить отношения».

— В октябре прошлого года нетрезвый мужчина после ссоры с девушкой забрал из шкафчика ее паспорт. Так он решил воспрепятствовать разрыву отношений и возможным отъездом дамы. После конфликта та пригрозила уехать жить и работать к родственникам в другой регион, — пишет газета «Номер один». — С чужим паспортом молодой человек ушел, а спустя пару дней при очередном скандале на лестничной площадке в подъезде дома разорвал и выбросил его. Девушка обратилась в полицию.

За полтора месяца на мужчину было заведено пять уголовных дел. И все они были связаны с его экс-возлюбленной. Он избил ее, сломав ребра, разбил ее мобильник и угрожал убийством.

Ранее он уже был судим за кражу, преступления против жизни и здоровья, нарушение неприкосновенности частной жизни.

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