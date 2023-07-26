В мэрии рассказали, как будет выглядеть новый сквер в Ленинском районе Новосибирска

В мэрии Новосибирска рассказали, как будет выглядеть новый сквер «Радуга» в Ленинском районе. Фото: "Зеленый Новосибирск"

В мэрии Новосибирска рассказали, как будет выглядеть новый сквер «Радуга» в Ленинском районе. Его площадь составит 1, 3 гектара, располагаться он будет на пересечении улиц Новосибирская и Киевская. Сейчас там уже начались работы по благоустройству.

— Уже сегодня подрядчик приступает к сносу зеленых насаждений по проекту, согласно полученному разрешению на снос и обрезку зеленых насаждений: предстоит освободить территорию от зарослей клена ясенелистного, а также от аварийных деревьев, — сообщается на портале «Зеленый Новосибирск».

В сквере планируется обустроить дорожно-тропиночную сеть, организовать парковку, заменить оборудование на детской площадке, установить новые лавочки и сцену, а также урны, качели и информационные стенды. Там должны будут появиться дог-боксы и контейнеры для раздельного сбора мусора. Обновить планируется скейт-площадку и обустроить зоны для тихого отдыха. В сквере также высадят кустарники, цветники и деревья.

Завершить работы планируется до конца 2023 года.

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