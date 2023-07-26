В Новосибирске ограничат парковку на улице Добролюбова. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске ограничат парковку на улице Добролюбова. Об этом сообщили в мэрии города.

— На улице Добролюбова около дома № 4 будет ограничена стоянка транспортных средств, — пояснили в муниципалитете. — Ограничение вводится для исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Знаки о том, что стоянка там запрещена и о том, что на месте будет работать эвакуатор, планируют установить после 10 августа. Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать указаниям на знаках.

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