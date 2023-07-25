В Новосибирске 68 домов Дзержинского района остались без горячей воды на сутки

В Новосибирске 68 домов Дзержинского района остались без горячей воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске 68 домов Дзержинского района остались без горячей воды больше, чем на сутки. Причина — устранение аварии на теплосетях. Об этом сообщается на портале «Мой Новосибирск».

По данным портала, без воды остались дома на улице Есенина, Бориса Богаткова, Доватора, Гусинобродское шоссе, Коминтерна, Королева, Гоголя, Красина и Крестьянская.

Отключили воду во вторник, 25 июля, в половину пятого вечера. А вернуть обещают в среду, 26 июля, к полуночи.

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