Друзья новосибирской туристки, пропавшей при сплаве в Бурятии, объявили вознаграждение за помощь в ее поисках

Друзья туристки из Новосибирска Елены Романовой объявили вознаграждение за помощь в ее поисках. Фото: соцсети/ГУ МЧС России Республики Бурятии/предоставлено компанией Sibraft.

Друзья туристки из Новосибирска Елены Романовой объявили вознаграждение за помощь в ее поисках. Напомним, девушка пропала 6 июля: она была в составе группы из 8 человек, сплавлявшихся по реке Снежная в Бурятии. Катамараны туристов перевернулись: троих нашли в тот же день, еще четверых — на следующий.

Елена остается единственной, о ком до сих пор ничего не известно. Спасатели приостановили ее поиски до выяснения новых обстоятельств после того, как обследовали всю территорию. Однако родные и близкие девушки решили искать ее своими силами. Они уже наняли частный вертолет для поисков Елены.

— Мы распространили пост с просьбой о помощи и вознаграждении за это по группам в «Вайбере» среди жителей той местности, где пропала Лена. Будем благодарны им за любую полезную информацию, — пояснила КП-Новосибирск одна из подруг девушки.

Спасатели также отмечали, что поиски могут быть возобновлены, если появится новая информация от очевидцев или участников тургруппы.

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