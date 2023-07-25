В Новосибирской области администраторы обокрали гостиницу на полмиллиона рублей

Администраторы взяли деньги из кассы гостиницы, в которой работали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Купинском районном суде рассмотрят уголовное дело о присвоении крупной суммы денег. Обвиняемые – две женщины, бывшие администраторы гостиницы «Максрумс».

Женщины работали в отеле без договора. 8 августа 2022 года они договорились забрать из кассы деньги. В тот день им удалось «заработать» 230 400 рублей - добычу разделили поровну. 31 августа сибирячки повторили «успешное дело». На этот раз они забрали из кассы 286 тысяч рублей. Их также поделили.

– Таким образом, с 8 по 31 августа женщины присвоили 516 400 рублей, причинив своими действиями крупный ущерб ООО «Максрумс», – сообщили в пресс-службе суда. – Уголовное дело будет рассмотрено 2 августа.

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