МЧС предупредили новосибирцев о грозе и сильном ветре 26 июля

МЧС предупредила жителей Новосибирской области о грозе и сильном ветре. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

МЧС предупредила жителей Новосибирской области о грозе и сильном ветре в среду, 26 июля. В СМС, присланных сибирякам, указано, что порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

— Ожидаются грозы, местами сильные дожди, порывы ветра до 13 метров в секунду, при грозах — шквалы до 20 метров в секунду, местами туманы, — говорится в сообщении.

При такой погоде есть риски падения деревьев и плохо закрепленных конструкций, обрыва линии электропередач и связи, а также нарушение в работе транспорта. При возникновении чрезвычайных ситуаций людей просят звонить по телефону 112.

По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, температура воздуха 26 июля будет достигать +26…+28 градусов.

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