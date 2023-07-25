Новосибирский рэпер планирует выпустить самый масштабный в Сибири мини-клип

Tommy выпустит новый мини-клип в конце августа. Фото: Артема Кошмана.

Новосибирцам 22-летний Артем Кошман больше известен под псевдонимом Tommy. Парень около семи лет исполняет треки в жанре хип-хопа – сам пишет к ним музыку и стихи. Треки набирают сотни тысяч прослушиваний на различных площадках, в том числе и в соцсетях.

После песни «Доверял» сибиряка заметили основатели крупнейшего музыкального сообщества «ВКонтакте» «Рифмы и Панчи» и предложили вместе работать.

– Сейчас я в их лейбле Rhymes Music. У меня нет контракта, они просто помогают в рекламе и продвижении, – признался музыкант журналистам «Горсайта». – В основном работаю один. Пока не так много зарабатываю на музыке и приходится подрабатывать, но мое образование логиста пока не пригодилось.

Про новый снипет Артем рассказал, что это будет короткий клип на трек «Мафия». И он будет самым масштабным в Сибири. Пока его выход запланирован на конец августа.

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