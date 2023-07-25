Онколог рассказал сибирякам о первых симптомах рака брюшной полости

Врачи советуют проверять свое здоровье как можно чаще.
Фото: Александр ГЛУЗ
Жителям Новосибирской области рассказали о главных симптомах рака брюшной полости. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача-онколога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина, эта болезнь опасна поздними проявлениями.
- Трубчатые структуры в нашем организме, к которым относятся желудок и кишка, растягиваются, позволяя опухоли достигать определенных размеров, пока не будет перекрыта проходимость кишечной трубки, - уточнил врач. - Таким образом, рак брюшной полости опасен тем, что его сложно обнаружить на ранних стадиях.
Одни из главных симптомов, на которые следует обратить внимание: вздутие живота, тошнота и потеря аппетита, регулярные запоры или диарея, а также частые боли в животе.
- Постоянное вздутие живота говорит о нарушении кишечника, тошнота - об интоксикации при большом объеме опухолевых клеток в организме. Вся проблема в том, что проявления патологии неспецифичны, поэтому их можно легко принять за признаки других заболеваний, - подчеркнул онколог. – Поэтому советую проверять свое здоровье регулярно.
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