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НовостиОбщество25 июля 2023 17:12

Психолог объяснила новосибирцам, как правильно сообщить партнеру о расставании

Говорить о разрыве нужно только лично и только в глаза
Данила ШУЛЯК
Говорить о расставании нужно только лично и только в глаза.

Говорить о расставании нужно только лично и только в глаза.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Психолог Маргарита Алексеева в беседе с NEWS.ru рассказала новосибирцам, как правильно сообщить партнеру о конце отношений. По мнению эксперта, лучше высказывать все лично и в глаза.

— Сообщайте о расставании лично, глядя в глаза, проговаривая все, что вам важно сказать. Специальная встреча в ресторане или другом особенном месте не нужна, дополнительная подготовка и ритуалы повышают общую тревожность. Не смягчайте разговор, это запутывает и дает надежду, — считает психолог.

Специалист уверена: нельзя использовать выражения «мы, наши отношения, у нас»... Лучше всего говорить про себя: «Я приняла/принял решение, я больше не хочу, мне важно сказать тебе».

После тяжелого разговора лучше уйти. Физически. Такой шаг поможет рассеять сомнения и поставить точку в романтических отношениях.

Кроме этого, Маргарита Алексеева опровергла распространенный миф о том, что инициатор расставания страдает меньше — разрыв любовного союза тяжело переживать обоим.

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