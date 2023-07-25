Психолог объяснила новосибирцам, как правильно сообщить партнеру о расставании

Говорить о расставании нужно только лично и только в глаза. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Психолог Маргарита Алексеева в беседе с NEWS.ru рассказала новосибирцам, как правильно сообщить партнеру о конце отношений. По мнению эксперта, лучше высказывать все лично и в глаза.

— Сообщайте о расставании лично, глядя в глаза, проговаривая все, что вам важно сказать. Специальная встреча в ресторане или другом особенном месте не нужна, дополнительная подготовка и ритуалы повышают общую тревожность. Не смягчайте разговор, это запутывает и дает надежду, — считает психолог.

Специалист уверена: нельзя использовать выражения «мы, наши отношения, у нас»... Лучше всего говорить про себя: «Я приняла/принял решение, я больше не хочу, мне важно сказать тебе».

После тяжелого разговора лучше уйти. Физически. Такой шаг поможет рассеять сомнения и поставить точку в романтических отношениях.

Кроме этого, Маргарита Алексеева опровергла распространенный миф о том, что инициатор расставания страдает меньше — разрыв любовного союза тяжело переживать обоим.

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