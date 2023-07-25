Новосибирский школьник-нумизмат нашел копейку стоимостью миллион рублей

В бердском музее оформлена уникальная выставка монет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подросток из Бердска нашел в городском музее редкую монету. Ее стоимость, по предварительной оценке, превышает миллион рублей. Она в числе прочих выставлена в новой экспозиции музея, которая проходит здесь впервые за последние 25 лет.

– На выставке представлено 500 подлинных экспонатов – от «особливой сибирской монеты до новых российских денег», – сообщает «Свидетель. Бердск».

Юный бердчанин Максим Чашков в числе первых посетил экспозицию: он с 9 лет коллекционирует монеты – любовь к этому привил дед-нумизмат. Особенно парня заинтересовала монета 1762 года выпуска: она включена в коллекцию тех, что выпущены в годы правления Екатерины II. Но в том году екатерининские монеты не выпускались, а данная копейка была отчеканена во времена правления Петра III, который был у власти всего 6 месяцев.

– Эта монета очень редкая и дорогая. На профессиональном сайте нумизматов ее стоимость сегодня составляет 1 066 123 рубля, – рассказал подросток. Своей информацией он поделился с сотрудниками музея. Возможно, монету отдадут на экспертизу.

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