«Тараканы падают на голову»: пациенты новосибирской больницы жалуются на полчища насекомых в палатах

В больнице тараканы повсюду. Фото: АСТ-54.

Пациентка государственной поликлиники в Новосибирске пожаловалась на полчища тараканов, ползающих по полу, потолку и стенам палаты. Видео и фото она опубликовала в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— Поликлиника находится на первом этаже жилого дома. Очаг с тараканами в квартире по соседству. Там никто не проживает, — пишет жительница Новосибирска. — На головы посетителей поликлиники и сотрудников периодически падают тараканы. Находиться в таких условиях невозможно.

Тараканов травили, но результатов это не принесло. Фото: скрин АСТ-54.

По словам женщины, пациенты и сотрудники больницы направляли жалобы в Роспотребнадзор. Тараканов травили, однако меньше их не стало — добавились только головные боли и привкус железа во рту.

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