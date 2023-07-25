В Питере отправили под арест новосибирца, обвиняемого в насилии над школьницей

В Санкт-Петербурге отправили под арест новосибирца, обвиняемого в насилии над школьницей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отправили под арест новосибирца, обвиняемого в насилии над школьницей. Такое решение принял Невский районный суд.

— Задержанному предъявили обвинение по статьям 132 УК РФ «Насильственные действия в отношение несовершеннолетней» и 131 УК РФ и «Изнасилование», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие считает, что преступление сибиряк совершил в состоянии наркотического опьянения. Перед этим дав наркотики и девочке. Суд отправил его в СИЗО до 23 сентября 2023 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирец трудится в Питере трактористом в компании по уборке и очистке. Он познакомился с 15-летней девочкой на Лиговском проспекте, предложил ей выпить неизвестной жидкости, довел до беспомощного состояния, чем позже и воспользовался, отведя под мост. В органы обратилась мама школьницы. Подозреваемого поймали на следующий день.

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