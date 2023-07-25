На новосибирской фабрике шьют «плащи-невидимки» для бойцов СВО

«Плащи-невидимки» скрывают бойцов от тепловизоров врага. Фото: https://vk.com/sovet_otsov_nso

В Новосибирске работники «Первой русской фабрики» шьют уникальные плащи «Победа» — такие накидки скрывают наших защитников от тепловизоров врага. Об этой и других разработках сообщили в местном отделении «Союза отцов России».

— Сейчас мы разрабатываем особое изделие для снайперов, для работы «в долгую», а также тестируем изделие, которое скрывает от тепловизоров уже не людей, а технику, – пояснил зампред отделения Алексей Некрасов.

Сейчас работники фабрики шьют по 400-600 накидок каждый месяц. Темпы производства на предприятии наращивают с каждым днем. Себестоимость одного «плаща-невидимки» — 1800 рублей. Разработчики неустанно тестируют новые методы и материалы, чтобы облегчить накидки и сделать их эффективность более продолжительной.

В определенных ситуациях такой плащ превращается в носилки или теплоизоляционный спальный коврик. Бойцам их отправляют бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber