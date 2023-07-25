Барнаульский пенсионер выпал из автобуса и попал в больницу

Пенсионера увезли на скорой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алтайском крае пенсионер выпал из салона автобуса, когда водитель начал движение. С травмами пожилого мужчину увезли в больницу. Об этом пишет издание Толк.

Инцидент с участием автобуса №60 случился утром 25 июля, сообщает городская Госавтоинспекция. Пенсионер упал в районе дома №131В на проспекте Красноармейском.

В результате ДТП 68-летний барнаулец получил травмы. На машине скорой помощи его увезли в горбольницу №1.

Полицейские города начали проверку случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей с женщиной, рассекшей лицо при выходе из автобуса в городе. Водитель не убедился, что все пассажиры успели спуститься.

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