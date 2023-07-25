В Новосибирске девушка пыталась покончить с собой в микрорайоне Акатуйский

Прохожие вызвали для девушки спецслужбы. Фото: предоставлено очевидцами.

В Новосибирске девушка пыталась покончить с собой. Трагедию предотвратили случайные прохожие. Подробности КП-Новосибирск сообщили жители микрорайона Акатуйский.

– Все произошло около девяти часов вечера. Гуляющие около дома №15 на улице Виктора Усса люди заметили плачущую девушку, которая хотела покончить с собой. Прохожие вызвали полицию, Росгвардию и пожарных. К сожалению, были и такие, кто просто пришел посмотреть, что будет. Стояли целыми семьями, – рассказали очевидцы.

К счастью, трагедию удалось предотвратить.

В ГУ МЧС России по региону КП-Новосибирск подтвердили информацию. А также сообщили, что помощь пожарных и спасателей не потребовалась. Девушку передали медикам.

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