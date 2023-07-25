Детский омбудсмен по Новосибирской области поможет девочке, родившей в 14 лет

Чиновники помогут молодой маме. Фото: Никита МАНЬКО

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о мерах поддержки школьницы, ставшей мамой в 14 лет. Пост с информацией об этом чиновница опубликовала в своем телеграм-канале.

— С бабушкой обсудили вопросы трудоустройства отца девочки, определения ребенка девочки в дошкольное образовательное учреждение, оказания необходимой помощи молодой маме. Совместно с органами системы профилактики наметили мероприятия для дальнейшей поддержки семьи, — написала Надежда Болтенко.

Совместно с главной администрации района и замглавы по социальной сфере, детский омбудсмен съездила к семье домой — проверить условия, в которых растет ребенок.

Ранее корреспонденты КП-Новосибирск не раз посещали молодую маму. Главное средство воспитания у нее — TikTok. Он заменяет ребенку игрушки, книжки и мультики. На материнские выплаты школьница кормит и одевает всю семью. Опека уверена, что малышка не должна расти в антисанитарии, и требует переезда.

Девочка забеременела от неоднократно судимого 22-летнего соседа. На момент беременности он отбывал наказание за кражу.

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