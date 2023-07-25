Предстоит две операции: под Новосибирском водитель скутера пострадал в ДТП с кроссовером

Скорая увезла мужчину в больницу с многочисленными травмами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Бердске на регулируемом перекресте произошло ДТП, в котором пострадал 27-летний мужчина. Скутер Racer и внедорожник Honda CR-V столкнулись на пересечении улиц Свердлова и Островского. Авария попала в объектив видеорегистратора проезжающих рядом авто.
– Предстоит две операции, – сообщил пострадавший скутерист журналистам «Свидетель. Бердск». – У меня сломаны два ребра, бедренная кость, сотрясение головного мозга.
Мужчина также уточнил, что водитель иномарки – за рулем была 49-летняя женщина – не поинтересовался его состоянием после случившегося.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Но на записи с видеорегистратора четко видно, что скутерист ехал на зеленый.
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