Массовая авария в Новосибирске спровоцировала длинные пробки на нескольких улицах

Машины полдня преграждали путь автомобилистам. Фото: АСТ-54.

Днем 25 июля в Кировском районе Новосибирска произошла массовая авария. ДТП с 3 иномарками стало причиной длинных пробок сразу на нескольких близлежащих улицах. Информацию об аварии и фото с места очевидцы прислали в группу АСТ-54 во ВКонтакте.

— На пересечении Петухова и Бородина сегодня произошло массовое ДТП с участием седанов BMW 5-series и Toyota Corolla, а также внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, — сообщают автомобилисты.

Из-за ДТП во всех направлениях образовались пробки. Фото: скрин паблика.

По словам подписчиков сообщества, разбитые машины преграждали путь около 6-8 часов. За это время во всех направлениях образовались серьезные заторы. Ситуацию осложняли и нарушители, объезжавшие аварию по трамвайным путям.

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