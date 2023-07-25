В Новосибирской области водитель бросил внедорожник BMW X5 на путях и ушел

Водитель бросил машину на железной дороге. Фото: https://vk.com/utsibfo
Транспортные полицейские Новосибирской области ищут хозяина BMW X5 — в обход ПДД он пытался переехать через рельсы, застрял и бросил машину. О происшествии сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
— Машину нашли на железнодорожном перегоне между станциями Жеребцово и Сокур. Автомобилист ехал по щебеночной насыпи возле путей и застрял при попытке переехать через рельсы, — пояснили в ведомстве.
Действия сибиряка сотрудники расценивают как административное правонарушение, по которому горе-автомобилисту грозит лишение прав на срок до 6 месяцев.
Оперативники ищут владельца иномарки.
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