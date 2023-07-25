Водитель грузовика с туристами, перевернувшегося на Алтае, оказался новосибирцем

Водителем грузовика с туристами, перевернувшегося на Алтае, оказался новосибирец. Фото: СУ СКР по Республике Алтай

Водителем грузовика с туристами, перевернувшегося на Алтае, оказался новосибирец. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете.

— По версии следствия, 25 июля 2023 года около 9 часов утра на территории Чемальского района Республики Алтай 41-летний житель Новосибирска, управляя грузовым автомобилем «ГАЗ-6634», вез группу туристов из Екатеринбурга (в числе которых были дети) к Каракольским озерам, — сообщили в Следственном комитете по Республике Алтай. — Водитель не справился с управлением и опрокинулся.

В ДТП пострадало 12 человек: 26-летний парень погиб на месте от полученных травм. В числе пострадавших было 9 детей: 2 мальчика госпитализированы в тяжелом состоянии. В больницу также доставили 62-летнюю женщину.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека».

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