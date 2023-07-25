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НовостиОбщество25 июля 2023 13:45

Новосибирский историк нашел на берегу Обского моря столетнюю могилу дочери мещанина

Историки установили личность девушки, похороненной больше 100 лет назад на берегу Обского моря
Данила ШУЛЯК
Могиле дочери мещанина больше 100 лет. Фото: предоставлено Вячеславом Кармановым.

Могиле дочери мещанина больше 100 лет. Фото: предоставлено Вячеславом Кармановым.

Новосибирский историк и постоянный участник археологических экспедиций Вячеслав Карманов нашел на берегу Обского моря загадочную могилу 28-летней девушки, дочери мещанина.

В Ордынском районе, неподалеку от острова Чингис, находится самый старый каменный православный храм в регионе — его построили в 1807 году. Рядом — заросший пустырь, который когда-то был кладбищем первопоселенцев, осваивавших эти территории. Там археолог и приметил загадочный могильный камень.

— Решил дойти до тополя и увидел среди крапивы металлическую оградку, а за ней — камень. Из надписи следует: в 1912 году 11 августа скончалась от чахотки девица Александра, 28 лет отроду, — рассказывает историк в беседе с КП-Новосибирск. — Это не просто могила — это осколок прошлого. Она явно принадлежит представителю зажиточного сословия. По сколу на камне видно, что могила подверглась вандализму.

С помощью метрической книги, которую вели служители храма, историки установили личность похороненной девушки. Александра оказалось дочерью мещанина Стефана Рыжова из города Кологрива Костромской губернии.

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