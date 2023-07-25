Новосибирский историк нашел на берегу Обского моря столетнюю могилу дочери мещанина

Могиле дочери мещанина больше 100 лет. Фото: предоставлено Вячеславом Кармановым.

Новосибирский историк и постоянный участник археологических экспедиций Вячеслав Карманов нашел на берегу Обского моря загадочную могилу 28-летней девушки, дочери мещанина.

В Ордынском районе, неподалеку от острова Чингис, находится самый старый каменный православный храм в регионе — его построили в 1807 году. Рядом — заросший пустырь, который когда-то был кладбищем первопоселенцев, осваивавших эти территории. Там археолог и приметил загадочный могильный камень.

— Решил дойти до тополя и увидел среди крапивы металлическую оградку, а за ней — камень. Из надписи следует: в 1912 году 11 августа скончалась от чахотки девица Александра, 28 лет отроду, — рассказывает историк в беседе с КП-Новосибирск. — Это не просто могила — это осколок прошлого. Она явно принадлежит представителю зажиточного сословия. По сколу на камне видно, что могила подверглась вандализму.

С помощью метрической книги, которую вели служители храма, историки установили личность похороненной девушки. Александра оказалось дочерью мещанина Стефана Рыжова из города Кологрива Костромской губернии.

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