Новосибирские ученые хотят завершить испытания пассажирского лайнера SSJ New до конца года

Сибирские ученые испытывают лайнер. Фото: Фото: СибНИА.

В Новосибирске сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина планируют закончить испытания пассажирского лайнера Sukhoi Superjet New до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора института Владимира Барсука.

Как сообщил собеседник агентства, сначала специалисты проводят испытания на первый вылет — сначала короткие, затем более длительные. Ориентировочно все испытания закончат в ноябре-декабре 2023 года.

Сотрудники института уже произвели монтаж самолета и ряд систем, работы все еще идут.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в городе будут испытывать импортозамещенный пассажирский лайнер SSJ-NEW. Планер доставили в СибНИА.

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