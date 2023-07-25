Столовая для бельчат: жители Новосибирска подкармливают семью зверьков орехами и фруктами

Бельчата очень любят яблоки. Фото: Ольги Колыбасовой.

Восемь лет на улице Добровольческой в Новосибирске живет семья белок. Местные жители оберегают зверьков и помогают им с пропитанием.

- Сегодня маленький бельчонок прибежал к киоску с фруктами и начал выпрашивать еду. Мы угостили его яблоком. Он скушал один кусок, а второй забрал с собой, - рассказала жительница Шлюза КП-Новосибирск Ольга Колыбасова.

Они приходят за едой каждый день. Фото: Ольги Колыбасовой.

Женщина уточнила, что белки настолько привыкли к людям, что уже не боятся их: прыгают по балконам, но не безобразничают - покушают и убегают.

- Малыши приходят за едой каждый день. Просыпаются с 6 до 8 утра, потом бегают по веткам - в догонялки играют, а после бегут кушать. Днем их практически не видно и не слышно. Что любят? Яблочки, грецкие орехи. Последние даем в скорлупе, чтобы не теряли навыков добычи пищи. Кормим их за домом, чтобы не выбегали на дорогу, - рассказала сибирячка.

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