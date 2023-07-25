Для инвалидов в новосибирском метро установили лестничные подъемники

Для инвалидов в метро сделали подъемники. Фото: https://t.me/alokot

МУП «Новосибирский метрополитен» приобрел и установил шесть модернизированных гусеничных подъемников для инвалидов. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-центре мэрии города.

— Таким оборудованием можно будет воспользоваться на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская» и «Золотая Нива», — отметили в муниципалитете Новосибирска.

Лестничные «ступенькоходы» подходят для всех видов колясок. Их работу в своем Telegram-канале показал мэр города Анатолий Локоть.

Маломобильные жители города могут оставить заявку на сопровождение — на сайте Новосибирского метрополитена или по телефону 238-85-55.

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