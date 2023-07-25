Новосибирский тракторист опоил и изнасиловал 15-летнюю девочку в Санкт-Петербурге

Подозреваемого в надругательстве над школьницей задержали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Тракторист из Новосибирска, приехавший в Санкт-Петербург заработать, опоил неизвестным веществом и надругался над 15-летней девочкой. Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщает КП Санкт-Петербург.
Новосибирец познакомился с жертвой на Лиговском проспекте. Он предложил ей выпить неизвестной жидкости и довел до беспомощного состояния, чем позже и воспользовался.
— Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку под мостом на набережной Обводного канала. К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама девочки, - рассказал источник.
Подозреваемого поймали утром 24 июля на Загородном проспекте. Оказалось, он трудится трактористом в компании по уборке и очистке. Петербургские следовали завели уголовное дело по двум статьям. Возможный преступник сейчас в участковом изоляторе.
КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — сотрудники не смогли оперативно прокомментировать.
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