Новосибирский тракторист опоил и изнасиловал 15-летнюю девочку в Санкт-Петербурге

Подозреваемого в надругательстве над школьницей задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тракторист из Новосибирска, приехавший в Санкт-Петербург заработать, опоил неизвестным веществом и надругался над 15-летней девочкой. Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщает КП Санкт-Петербург.

Новосибирец познакомился с жертвой на Лиговском проспекте. Он предложил ей выпить неизвестной жидкости и довел до беспомощного состояния, чем позже и воспользовался.

— Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку под мостом на набережной Обводного канала. К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама девочки, - рассказал источник.

Подозреваемого поймали утром 24 июля на Загородном проспекте. Оказалось, он трудится трактористом в компании по уборке и очистке. Петербургские следовали завели уголовное дело по двум статьям. Возможный преступник сейчас в участковом изоляторе.

КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — сотрудники не смогли оперативно прокомментировать.

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