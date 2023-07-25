В Новосибирске дело экс-руководителей «Тяжстанкогидропресс» передали в суд

В Новосибирске дело экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» поступило в суд. Фото: Управление Судебного департамента НСО

В Новосибирске дело экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс» поступило в суд. Бывших гендиректоров обвиняют в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации преступных доходов.

— В Кировский районный суд поступило уголовное дело в отношении экс-гендиректоров ПАО «Тяжстанкогидропресс», — сообщили в Управлении Судебного департамента по Новосибирской области.

Одного из них обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств, а второго — в том же самом и растрате. Сейчас один из директоров находится под домашним арестом, а второму суд вынес меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Предварительное судебное заседание назначено на 2 августа.

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