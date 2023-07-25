Новосибирец заснял самолет МЧС над лесным пожаром в Турции

Новосибирец заметил самолет МЧС после лесного пожара в Кемере. Фото: Предоставлено Дмитрием Чечуровым

Новосибирец Дмитрий Чечуров заснял пожарный самолет МЧС России над лесным пожаром в Турции. Спасатели тушат возгорание вблизи Кемера с 25 июля.

- Пожар начался в городе Кемере ночью, видимо, огонь быстро разгорался, но его не тушили, так как ночью не летает авиация. Ночью горело все прямо неподалеку от нашего отеля. А уже рано-рано утром пожарные самолеты и вертолеты начали наматывать круги. С утра говорили, что дорогу в сторону аэропорта перекроют, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечуров. – Борт российского МЧС подключился к тушению. Пока с пожаром справиться не могут.

Крупный лесной пожар начался в Кемере – одном из городов популярного у российских туристов региона Анталья. По данным местных властей, уже полностью выгорело около 60 гектаров леса. Но курортная зона еще не попала в зону бедствия.

- У нас проблем с электричеством нет. Но может быть там, где отели совсем близко к горящему лесу, есть. При этом люди как отдыхали, так и отдыхают. Мы вот сейчас выехали на экскурсию. Местные также без паники к этому относятся. Здесь жара под 40 градусов, так что лесные пожары – частая история, все надеются, что просто быстро все потушат, - сообщил Дмитрий Чечуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Огонь подобрался к отелям, с утра кружат вертолеты»: российские туристы о пожарах в Турции

Турист из Новосибирска рассказал о крупном лесном пожаре в турецком Кемере (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber