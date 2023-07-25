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НовостиОбщество25 июля 2023 10:54

С начала года в Новосибирскую область переехали около 400 соотечественников

Об этом сообщили в правительстве региона
Светлана НИКУЛИНА
Чаще всего переезжали в Новосибирск и Бердск.

Чаще всего переезжали в Новосибирск и Бердск.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года в Новосибирскую область переехали на ПМЖ по госпрограмме переселения 372 человека. Об этом рассказали в правительстве НСО.

- Госпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» работает с 2009 года. За это время в регион переехали около 66 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные министерства труда и соцразвития НСО.

Чаще всего в Новосибирскую область переезжали жители Казахстана: более 75%. Самые популярные места – Новосибирск, Бердск, а также Искитимский и Новосибирский районы. Кстати, 280 переселенцев уже открыли свое дело или нашли работу.

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