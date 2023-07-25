С начала года в Новосибирскую область переехали около 400 соотечественников

Чаще всего переезжали в Новосибирск и Бердск. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года в Новосибирскую область переехали на ПМЖ по госпрограмме переселения 372 человека. Об этом рассказали в правительстве НСО.

- Госпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» работает с 2009 года. За это время в регион переехали около 66 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные министерства труда и соцразвития НСО.

Чаще всего в Новосибирскую область переезжали жители Казахстана: более 75%. Самые популярные места – Новосибирск, Бердск, а также Искитимский и Новосибирский районы. Кстати, 280 переселенцев уже открыли свое дело или нашли работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber